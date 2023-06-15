Число нападений клещей на южноуральцев приближается к восьми тысячам

Нападению клещей в Челябинской области подверглись больше 7,5 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга в медицинские организации региона обратились 7 тысяч 704 южноуральца, пострадавших от укуса клещей, в том числе 1 тысяча 973 ребенка. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 6 тысяч 64 человека, включая 1 тысячу 734 ребенка.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 79 больных. Зарегистрировано 9 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 9 случаев клещевым боррелиозом.

С начала сезона в области исследовано от населения более 4 тысяч 520 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них – 18,6 % инфицированы боррелиями, 0,3 % – вирусом клещевого энцефалита, 0,8 % – эрлихиями, 0,6 % – анаплазмами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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