В Миассе стартует 47-я Ильменка

В Миассе пройдет 47-й Ильменский фестиваль авторской песни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оргкомитет фестиваля опубликовал программу мероприятия, которое пройдет с 16 по 18 июня на территории ГЛК «Солнечная долина» в Миассе.

Открытие 47-го Всероссийского Ильменского фестиваля состоится в пятницу, 16 июня, на Большой сцене. В концерте примут участие хорошо знакомые любителям авторской песни ансамбль «7 бригада» с Виталием Казарцевым (Челябинск), Галина Хомчик (Москва), группа «Необарды. Neoband» (Москва).

Впрочем, еще до концерта-открытия на сцене «Шатер» стартует первый тур конкурса авторской песни: в 16:00 – его детская часть, в 17:00 – для участников старше 18 лет.

Также в пятницу начнут работу «Лесная сцена» и палаточный лагерь «Третьяковка» – творческая площадка у костра, среди палаток, со своей программой и полевой кухней в дань традициям бардовских фестивалей.

Второй тур конкурса пройдет в субботу, 17 июня, на Большой сцене.

По окончании конкурсных мероприятий состоятся выступления Тимура Шаова, Виктора Третьякова, Филиппа Августа и Олега Митяева. А в 21:00 – гала-концерт «Ильменский звездопад».

Лесную сцену в субботу отдадут поэтам. Многочасовой поэтический турнир сменят выступления бардов.

Актеры театрального объединения под руководством режиссера Алексея Тетюева (Челябинск) дополнят творческую программу выступлениями на сценах и фестивальной поляне: уличный театр, стихи поэтов-шестидесятников, репризы.

На площадке «Шатер» развернется Турслет действующих и потенциальных волонтеров и организаторов мероприятий событийного туризма. Ему на смену придут мастер-класс «Кахон как альтернатива барабанам» от барабанщика и перкуссиониста, участника группы «Ирония судьбы» Шуры Фомина (Москва), творческая встреча с создателем и главным редактором телеканала «Моя планета» Николаем Табашниковым и мастер-класс «Менестрели и хаусмалеры. Авторские песни и фарфор. Параллели» от барда и художника по фарфору Натальи Дудкиной (Москва).

В воскресенье, 18 июня, пройдут концерт и награждение лауреатов и дипломантов фестиваля.

Вход на фестиваль, посещение концертов и мероприятий, участие в конкурсах, проживание в палаточном лагере со своей палаткой бесплатные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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