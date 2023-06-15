«Предположительно, поджог». Вдоль южноуральской трассы за ночь потушили 15 пожаров

Полиция разбирается с 15-ю лесными пожарами в Красноармейском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, в ночь с 14 на 15 июня вдоль трассы Челябинск – Курган на расстоянии не более 2 километров друг от друга зарегистрировано 15 ландшафтных возгораний.

Предположительно, причиной их возникновения стали поджоги.

«С 5 утра силами Красноармейского лесхоза и МЧС России по Челябинской области проводились работы по ликвидации ландшафтных пожаров», – рассказали представители ведомства.

В настоящее время все возгорания ликвидированы. Огонь уничтожил 25 гектаров леса на территории Красноармейского лесничества.

Материалы переданы в полицию района для проведения дальнейшего расследования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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