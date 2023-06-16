16 июня ожидаются следующие события – Челябинск

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проблемам взаимодействия общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов заключенных в местах лишения свободы, а также работе Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко 63, четвертый этаж)