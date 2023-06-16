16 июня ожидаются следующие события – Челябинск

16.06.2023, пятница
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08:00 Челябинск – Пресс-тур в православные Касли (отъезд от Свято-Сименовского кафедрального собора, ул. Кыштымская, 32)
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10:00 Челябинск – 10:00 Челябинск – Торжественное возложение цветов к памятнику врачам (сквер им. проф. С. Андреевского, перекресток ул. Доватора-Воровского)
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная организации детской летней оздоровительной кампании в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Первый областной»)
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11:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Женское лицо российского космоса», посвященной 60-летию со дня космического полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой (мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183)
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12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проблемам взаимодействия общественных институтов и органов государственной власти в вопросе защиты интересов заключенных в местах лишения свободы, а также работе Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко 63, четвертый этаж)
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19:00 Челябинск – Вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100)
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20:00 Челябинск – КиноНабережная: открытие сезона (сквер Искусств, набережная реки Миасс)
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21:00 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация документального фирма «Братья Елькины» (сквер Искусств, набережная реки Миасс)
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