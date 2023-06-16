Экс-спикер Челябинского заксобрания официально назначен вице-губернатором

Бывший глава южноуральского парламента официально вступил в должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Лазарев с пятницы, 16 июня, официально приступил к исполнению обязанностей заместителя губернатора Челябинской области.

Вчера, 15 июня, Законодательное собрание Челябинской области на внеочередном заседании приняло решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Лазарева, возглавлявшего региональный парламент с ноября 2021 года.

Напомним, о грядущей отставке политика стало известно неделю назад. Формальной ее причиной назвали приглашение на работу в правительство области, где он занял теперь пост заместителя губернатора по взаимодействию с новыми регионами России.

Однако подлинной причиной отставки считают то, что Лазарев так и не смог выстроить конструктивные взаимоотношения с депутатским корпусом. В результате спикер потерял контроль над законодательным органом, что закончилось срывом апрельского заседания законодательного собрания из-за неявки парламентариев. Это был первый в истории регионального парламента случай отмены его очередного заседания.

Впрочем, отставка политика не сняла всех накопившихся противоречий в депутатском корпусе. И приняв ее, парламентарии так и не смогли договориться, кто же заменит спикера. В итоге исполнение обязанностей возложили сразу на двух заместителей председателя заксобрания – Олега Гербера и Павла Киселева. Для этого депутатам даже пришлось внести изменения в регламент работы представительного органа, так как ранее исполнять обязанности руководителя мог только один парламентарий.

Более того, решение о том, кто возглавит работу заксобрания в дальнейшем, отложили до осенней сессии. Как заявили во фракции партии «Единая Россия», контролирующей большинство мандатов, на очередном заседании парламента 29 июня этот вопрос обсуждаться не будет. В июле же депутаты обычно уходят на каникулы.

49-летний Александр Лазарев в 2015-2020 годах был мэром Южноуральска. В сентябре 2020 года избран в состав Законодательного собрания Челябинской области. В октябре того же года занял пост первого заместителя председателя регионального парламента. В ноябре 2021 года сменил на посту спикера одного из «динозавров» региональной политики Владимира Мякуша.

Челябинск, Виктор Елисеев

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