В малом бизнесе Южного Урала снижается число работников

Численность сотрудников малых предприятий Челябинской области продолжает сокращаться.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, оборот малых предприятий Южного Урала в первом квартале 2023 года составил 145 миллиарда рублей, что на +2,0% выше показателя за аналогичный период прошлого года (АППГ).

Лидерами по деловой активности продолжают оставаться оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (45,6% от общего оборота малого бизнеса), обрабатывающие производства (25,4%) и строительство (6,1%).

При этом численность работников, занятых в малом бизнесе, продолжается снижаться. В январе-марте текущего года она составила 114,5 тысячи человек против 116,1 тысячи в 2022 году и 120,9 тысячи сотрудников в 2021-м.

Интересно, что сферами-лидерами по этому показателю являются все те же торговля, обработка и строительство. Однако на первом месте располагаются уже обрабатывающие производства (29,5 тысячи человек). Далее с существенным отставание следуют торговые предприятия и машиноремонтники (16,6 тысячи человек) и строители (11,3 тысячи человек).

Следует отметить, что средняя зарплата на малых предприятиях составила в первом квартале 2023 года 47,5 тысячи рублей. В то же время средняя зарплата по Челябинской области в целом, по данным Челябинскстата, была равна 51,9 тысячи рублей.

Наиболее высокооплачиваемая работа у сотрудников малых предприятий зафиксирована в компаниях, занятых в области связи и информации (79,9 тысячи рублей), сфере профессиональной, научной и технической деятельности (55,6 тысячи рублей), а также добыче полезных ископаемых (52,8 тысячи рублей).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»