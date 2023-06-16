Прецедент. Мэр Миасса получил статус вице-губернатора

Глава Миасса Егор Ковальчук назначен заместителем губернатора Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, Егор Ковальчук через месяц после ухода из правительства региона вернул статус вице-губернатора.

Глава Южного Урала Алексей Текслер назначил его своим заместителем на общественных началах. В правительстве региона объяснили такое решение значимостью Миасса «как одного из крупных городов региона с большим промышленным, оборонным, туристическим, научным потенциалом».

Действительно, Миасс, мэром которого Егор Ковальчук был избран 17 мая этого года, является третьим муниципалитетом Челябинской области по численности населения. Однако ранее главы этого города статуса вице-губернатора на общественных началах не имели, в отличие от мэров Челябинска и Магнитогорска.

Возможно, новое назначение (произошедшее, кстати, после визита губернатора в Миасс на минувшей неделе и в преддверии открытия в городе 47-го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни) должно несколько компенсировать новому главе муниципалитета явно непростое для него решение фактически пойти на понижение, выбрав работу на муниципальном уровне вместо регионального.

Напомним, кресло главы Миасса освободилось после того, как 2 марта собрание депутатов города приняло отставку прежнего мэра Григория Тонких. Еще до этого стало известно о намерении региональных властей продвигать на должность главы крайне неспокойного муниципалитета Егора Ковальчука.

17 мая его кандидатуру поддержали большинством голосов городские парламентарии.

За плечами 49-летнего Егора Ковальчука 17 лет муниципальной и государственной службы. Хотя начинал карьеру он в банковском секторе, в 2005 году будущий чиновник назначается генеральным директором МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

В 2010 году переходит на работу в мэрию Челябинска, где до 2012 года работает сначала вице-мэром по жилищно-коммунальному хозяйству, затем – замглавы города по городскому хозяйству. В 2012 году становится министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2014-м возглавляет министерство радиационной и экологической безопасности региона, но в октябре того же года уходит в отставку. А в 2015 году покидает Южный Урал, переезжая на работу в правительство Ханты-Мансийского автономного округа. В 2019 году, проработав несколько месяцев в Минстрое России, возвращается в Челябинск – на должность заместителя губернатора, которую покинул в мае 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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