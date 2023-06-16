На северо-западе и в Металлургическом районе Челябинска вода может поменять цвет

В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания на этой неделе в домах челябинцев может меняться цвет воды.

Так, с 17 по 20 июня работы пройдут на водоводе, питающем северо-западную часть города и Металлургический район. В период с 17 по 22 июня вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету из-за увеличенной скорости потока в трубопроводе. Как правило, в течение 1-2 суток после переключения ситуация стабилизируется, заверили чиновники.

«МУП «ПОВВ» приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует по всем вопросам обращаться в контактный центр предприятия по телефону 214-00-14», – сообщили представители городской администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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