В челябинском сквере погибли десятки деревьев

Общественники нашли в Челябинске еще один засохший сквер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новом сквере на пересечении улиц 40-летия Победы и Братьев Кашириных в микрорайоне «Академ Riverside» погибло более 40 деревьев, те же что чудом еще живы практически сгорели на солнце без надлежащего ухода. Такие выводы сделали участники экологического объединения «Эко-Standart»

По словам общественников, в рамках продолжения мониторинга они проверили новый объект после обращения к ним горожан. «Картина по текущим меркам привычная, – рассказали экоактивисты в своем телеграм-канале. – Многие деревья погибли из-за отсутствия должного ухода. Посреди самого сквера на 30-градусной жаре располагается неприятная куча из множества мешков мусора. По словам местных жителей, лежит она там уже не первую неделю. Газон желтый, почти высох, полные урны и общая разрушенность покрытий придают неопрятный и бесхозный вид скверу».

Также общественников удивили некоторые «нестандартные» решения подрядчика. Например, перегородить пешеходный переход забором.

Интересно, что не так давно чиновники мэрии отчитались о проверке сразу четырех городских скверов. По словам сотрудников администрации, на обследованных ими объектах не прижилось лишь 10 деревьев.

Но, возможно, попавшийся общественникам не слишком зеленый уголок – просто «неправильный» сквер. И там посадили «неправильные» деревья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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