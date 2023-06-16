В Челябинске изменят пять троллейбусных маршрутов

Челябинские троллейбусы №№ 7, 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с модернизацией контактной сети с 17 июня до 5 часов 19 июня закрывается движение троллейбусов через перекресток проспектов Ленина и Свердловского, а также по улице Бажова на участке между улицами Героев Танкограда и Танкистов.

Это внесет изменения в схему движения пяти троллейбусных маршрутов.

Маршрут №7 будет следовать: ЧМК – Свердловский пр. – Труда – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ЧМК.

Троллейбус №10 направят: Солнечный берег – Свободы – Тимирязева – пл. Революции – Солнечный берег.

Троллейбусный маршрут №12 – Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – Труда – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская.

Маршрут №17 – Молдавская – Молодогвардейцев – Бр. Кашириных – Труда – Энгельса – Парк Гагарина.

Троллейбусы №19 проследуют: ЖБИ – Свободы – Тимирязева – пл. Революции – ЖБИ.

На время ограничений челябинцы могут воспользоваться автобусами №№ 1, 2, 4, 21с, 34, 51, 55с, 64, 483, КМ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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