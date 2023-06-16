Сам построил – сам спалил: на Южном Урале отдали под суд страхового афериста

Житель Челябинской области предстанет перед судом за мошенничество и поджоги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 34-летний южноуралец обвиняется в обмане страховой компании на сумму более 18 миллионов рублей.

Для этого хитроумный аферист разработал практически беспроигрышную схему. С помощью своих знакомых он покупал землю на территории садовых некоммерческих товариществ в Челябинске, Копейске и в Сосновском районе.

На участках возводили дома из дешевых материалов, отделывали их, чтобы здания производили впечатление надежности и достатка. Затем строение страховалось на сумму от 2,3 до 4,3 миллиона рублей. А в течение полугода после этого в доме происходил пожар.

«В ходе предварительного расследования установлена причастность обвиняемого к шести случаям обмана относительно наступления страхового случая. Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена оперативниками Управления ФСБ России по Челябинской области», – рассказали в силовом ведомстве.

Уголовное дело в отношении 34-летнего южноуральца, возбужденное по признакам страхового мошенничества, завершено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь челябинцу грозит до шести лет лишения свободы.

В отношении остальных участников аферы расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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