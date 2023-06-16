Связи с ЛГБТ стоили Bud Light лидерства на рынке США

Bud Light перестал быть самым популярным пивом Америки из-за контракта с трансгендером.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за скандальной рекламы популярная марка пива за четыре недели (по 3 июня) потеряла 24,4% продаж на рынке США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные NielsenIQ.

Весной этого года Bud Light заключил контракт о продвижении бренда с Дилан Малвейни – актрисой, комиком и трансгендером. Это возмутило консервативных любителей слабоалкогольного напитка в США, где марка на протяжении последних 20 лет была самой популярной.

После сомнительного рекламного хода спрос на «прогрессивную» марку пива в барах в Штатах упал на 50-70%. Более того, возмущенные консерваторы начали призывать отказаться от «радужного» напитка и при покупках в магазинах.

В итоге доля Bud Light на рынке в денежном выражении снизилась до 7,3%. А первое место заняло мексиканское Modelo, продажи которого выросли до 8,4% (+12,2%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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