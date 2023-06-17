17-19 июня ожидаются следующие события – Челябинск

17.06.2023, суббота

09:00 Челябинск – Пробежка «5 верст» (Экопарк, ул. Молдавская, 10)

11:00 Челябинск – Турнир по баскетболу 3X3 в рамках открытого фестиваля уличной культуры и спорта (ул. 250-летия Челябинску, 30)

12:00 Челябинск – Сабантуй (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

22:00 Челябинск – Летний кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинокомедии «Из Уфы с любовью» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

18.06.2023, воскресенье

12:00 Челябинск – «Поэтанцы» от Челябинского театра современного танца (Кировка, возле «Портала VK» у оперного театра)

12:00 Челябинск – Танцевальная фитнес программа Salsation|Fitness (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

12:00 Челябинск – Экофестиваль «ЧИСТОфест» (Экопарк, ул. Молдавская, 10)

19.06.2023, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

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