На Урале пытались поджечь лес

На Южном Урале пытались устроить большой ландшафтный пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ лесами Челябинской области, вдоль трассы Челябинск – Курган в течение одной ночи зафиксировано 15 возгораний. Очаги располагались на расстоянии около 2 км друг от друга.

Пожар быстро потушили, однако огонь успел пройти 25 гектаров.

Поджигателей ищет полиция.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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