В Челябинске под окнами многоэтажки устроили шиномонтажную мастерскую и склад ГСМ

В Челябинске под окнами многоэтажки устроили шиномонтажную мастерскую, стоянку грузовиков и склад ГСМ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в микрорайоне Парковый. Там идет ремонт улицы Бейвеля. В связи с этим стоянку и шиномонтажку с перекрестка Бейвеля – Краснопольский проспект перенесли прямо к жилому дому №51 по улице Бейвеля.

«Перенос стоянки и шиномонтажа нарушает земельное законодательство РФ. И подвергает опасности жителей микрорайона, – заявляют горожане. – Шиномонтажная мастерская разместилась прямо на тротуаре – на тротуар заезжают машины и загораживают проход жителей к перекрестку. Это создает опасную ситуацию на дороге, так как люди вынуждены обходить автомобили по проезжей части. Маломобильные граждане (люди на колясках или мамы с детьми) и вовсе физически не могут пройти здесь.

Обращения в администрацию Челябинска не приводят к результату – жителям приходят ответы, что ничего сделать нельзя и это частная территория.

Хотя по публичной кадастровой карте видно – тротуар относится к частной территории (кадастровый номер участка 74:00:0000000:465), но его назначение – сельскохозяйственное производство. Не шиномонтаж.

Незаконная стоянка с грузовыми автомобилями и организованными местами для хранения ГСМ также нарушает земельное законодательство РФ. Вид разрешенного использования участка под кадастровым номером 74:19:0901002:8744 – земли сельхозназначения и объекты торгово-развлекательного назначения».

После открытого обращения челябинцев в мэрии отреагировали:

«Автостоянка по улице Бейвеля, 51 и аналогичный соседний объект размещены в границах земельных участков с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, объекты торгово-развлекательного назначения. На оба участка зарегистрировано право частной собственности.

В адрес правообладателей земельных участков направлены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства в части целевого назначения земельного участка».

И добавили, что в пятницу, 16 июня, председатель комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников встретился с директором компании, арендующей один из земельных участков.

Они договорились, что грузовой транспорт на автостоянке будет размещаться вдали от жилых домов; арендатор примет все меры для безопасного передвижения пешеходов по тротуарам, а «шиномонтажная мастерская не будет осуществлять деятельность до момента обеспечения безопасного проезда к ней транспорта без использования тротуара».

Пока не ясно, идет ли речь в данном случае о возвращении шиномонтажки на прежнее место на перекрестке, или владельцу нужно просто проложить дорогу к новому месту под окнами жилого дома.

Вместе с тем, чиновники заявляют, что решается вопрос о направлении обращений в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росреестр для принятия мер реагирования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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