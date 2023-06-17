На Южном Урале утонул 17-летний подросток

В Копейске утонул 17-летний подросток.
Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, трагедия произошла в песчаном карьере, на борту которого молодой человек отдыхал с компанией друзей.
Следственный комитет начал проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Копейск, Павел Зварзин
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