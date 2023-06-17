На Южном Урале утонул 17-летний подросток

В Копейске утонул 17-летний подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, трагедия произошла в песчаном карьере, на борту которого молодой человек отдыхал с компанией друзей.

Следственный комитет начал проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Копейск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»