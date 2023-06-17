Челябинец убил маленькую дочь

Челябинец убил 10-летнюю дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня утром в Центральном районе. Мужчина зарезал девочку, когда жена была на работе. А потом пытался покончить с собой. Но пока находится в реанимации.

В СУ СКРФ по Челябинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело, выясняют все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Павел Зварзин

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