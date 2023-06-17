Челябинец убил маленькую дочь

Челябинец убил 10-летнюю дочь.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня утром в Центральном районе. Мужчина зарезал девочку, когда жена была на работе. А потом пытался покончить с собой. Но пока находится в реанимации.
В СУ СКРФ по Челябинской области сообщили, что возбуждено уголовное дело, выясняют все обстоятельства случившегося.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube