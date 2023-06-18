В Челябинске столкнулись маршрутка и такси, есть пострадавшие

В Челябинске столкнулись маршрутка и такси.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, ДТП произошло сегодня днем возле дома №48 на Комсомольском проспекте. LADA Granta столкнулась «ПАЗом». Пострадала 18-летняя девушка, ехавшая в легковом такси. Ей назначено амбулаторное лечение.
Челябинск, Павел Зварзин
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