Южноуральцы требуют остановить застройку берегов питьевого источника Челябинска

Жители поселков, расположенных на берегу единственного питьевого источника Челябинска, выступили категорически против дальнейшей застройки этой территории. Свою позицию они высказали сегодня на сходе в микрорайоне Вишневая горка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселки на западном берегу Шершневского водохранилища де-юре относятся к Сосновскому району. Застройка этой территории предусмотрена генеральным планом. Его принимали в 2021 году посредством электронного обсуждения, по итогам которого было принято решение о застройке довольно большой территории домами высотой до 10 этажей.

Жители уже построенных поселков заявляют, что они даже не знали об обсуждении, а застройщики их обманули: когда они покупали квартиры, им обещали что они будут жить у леса. Сейчас эти леса беспощадно вырубаются ради новых микрорайонов. Впрочем, в этом они не одиноки – с аналогичной проблемой в Челябинске и окрестностях столкнули все, кто покупал квартиру в «домах у леса». Отличие лишь в том, что в данном случае речь идет об единственном питьевом источнике города-миллионника и прилегающих территорий, которое уже давно страдает от антропогенной нагрузки.

Об это говорилось и до начала массовой застройки на берегу Шершней. Теперь там появились микрорайоны Залесье, Вишневая Горка, Белый Хутор, Женева, Просторы, Привилегия, Притяжение, Конфети и так далее. И застройки становится все плотнее и выше.

Жители поселков уверены: чем больше на западном берегу Шершней будет становиться жителей, тем сильнее усугубится транспортная проблема. Уже сейчас в часы пик образуются пробки. Вырастет нагрузка на коммунальные сети: уже возбуждено уголовное дело по поводу отключения воды в поселке Западный. Сегодня составлено новое коллективное обращение жителей:

«Все наши коллективные обращения по поводу бездумной застройки поселка Западный, тянущей за собой череду проблем, начиная от огромных постоянно растущих пробок до проблем с питьевой водой (ввиду созданной техногенной нагрузки на территорию, абсолютно не подготовленную к этому), сливом канализационных стоков в питьевой источник, игнорируются, и тем самым ситуация становится все хуже, поскольку отсутствие контроля и реакции со стороны органов власти развязывает застройщикам руки и позволяет творить абсолютный произвол и экологический терроризм, что обернется в перспективе экологической катастрофой не только для жителей микрорайона Привилегия и поселка Западный в целом, но и всего Челябинска», – написали южноуральцы в обращении на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы администрации Сосновского района Челябинской области Евгения Ваганова.

Авторы обращения заявляют, что ведется варварская вырубка деревьев и уничтожение плодородного слоя почвы и при этом нет никакого контроля со стороны органов власти за количеством и способами вырубки, «никакой компенсационной посадки по факту не ведется (а то что высаживается, высаживается с нарушением всех норм и в скором времени погибнет).

При продаже квартир застройщики обещают совсем иное. Обещания продавцов Застройщика о жизни рядом с лесом похожи на мошенничество, так как не соответствуют действительности, ведь два участка леса уже вырубили рядом с экотропой Вишневой горки (кадастровые номера 7167 и 7168) и планируют еще больше вырубать (кадастровые номера-74:19:1203001:8124 в Привилегии). (74:19:12030001:8134 Фан-парк). (74:19:12030001:185, 50 десятиэтажек )

Общественных слушаний и обсуждений по застройке Фан-парка вообще не было, что является грубым нарушением законодательства.

Все это происходит во втором защитном поясе Санитарной охраны Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника, что является грубейшим нарушением природоохранного законодательства.

На недавно прошедшем экологическом форуме все данные проблемы поднимались, и очень не хотелось бы, чтобы все это осталось лишь на бумаге в отчетах.

Так же мы обращали на это внимание при обсуждении изменений в генеральный план поселка Западный и правил Застройки и землепользования, но оказались не услышаны.

На основании вышеизложенного просим вас провести проверку законности и принять меры по недопущению уничтожению лесных массивов. Со своей стороны, готовы обеспечить содействие и показать места планируемой и уже проведенной вырубки».

Копии обращения направлены в прокуратуру, Следственный комитет и управление лесами.

В администрации Сосновского района уверяют: все стройки законны. И пытаются манипулировать: если запретить все строительство, то жители уже имеющихся поселков останутся без школ, больниц и детских садов.

Отказаться от социальных объектов обитатели западного берега не готовы, но требуют проверить законность вырубки деревьев и строительства горнолыжного курорта на берегу Шершней. В разрешении на выделение участка, подписанном первым заместителем губернатора Виктором Маминым, местонахождение этого объекта четко не прописано.

«Администрация Сосновского района могла выделить другую территорию, дальше от Шершневского водохранилища», – говорят южноуральцы. И заявляют, что землю выделили без торгов, а строительство началось еще до того, как разрешение было подписано.

Собранные по этим фактам материалы переданы в Следственный комитет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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