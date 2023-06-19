Популярную маршрутку уберут из центра Челябинска

В Челябинске меняется востребованный автобусный маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», со среды, 21 июня, маршрут автобуса №86 «Чурилово – Профессора Благих» изменяется.

По пока еще действующей схеме движения автобус следовал через улицу Худякова и проспект Ленина в центр Челябинска. Согласно скорректированному маршруту, транспорт уйдет из центральной части города и будет направлен по улицам Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля в «Парковый».

Новая трасса маршрута призвана стабилизировать его работу, разгрузить остановки на проспекте Ленина, а также исключить дублирование магистрального автобуса №2, рассказали представители учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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