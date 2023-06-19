В Челябинской области в суд направили дело директора ФОКа, рядом с которым погиб ребенок

Уголовное дело по факту гибели ребенка у ФОКа в Нагайбакском районе направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, уголовное дело в отношении директора физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в Фершампенуазе (административный центр Нагайбакского района), обвиняемого в халатности, приведшей к гибели школьника, направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Напомним, трагедия произошла вечером 10 марта этого года. Дети играли у здания ФОКа, когда с его кровли рухнула ледяная глыба. Лед упал на 10-летнего мальчика. От полученных травм школьник скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Через пять дней после трагедии в отставку подал глава Нагайбакского района Иван Сурменев.

Уголовное дело в отношении директора ФОКа направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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