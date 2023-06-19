Челябинская теннисистка выиграла турнир WTA в Нидерландах

Екатерина Александрова второй год подряд выигрывает турнир WTA в Хертенгебосе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинка Екатерина Александрова сумела защитить титул чемпионки турнира в нидерландском Хертенгебосе, обыграв в воскресенье, 18 июня, россиянку Веронику Кудерметову.

Матч начался не слишком удачно для южноуральской теннисистки, посеянной на турнире четвертой. Выиграв перед этим 18 сетов, челябинка уступила первую партию финала сеянной первой Кудерметовой – 4:6.

Однако Екатерина сумела собраться и одолеть соперницу сначала во втором сете – 6:4, а затем и в решающем третьем, вырвав победу на тай-брейке – 7:6.

Год назад Екатерина Александрова уже выигрывала турнир в Хертенгебосе, одолев в полуфинале все ту же Веронику Кудерметову, а в финале – Арину Соболенко из Белоруссии.

Это первый титул челябинки в 2023 году. Всего в активе теннисистки четыре победы на турнирах WTA.

Благодаря победе в Нидерландах Екатерина Александрова сумела подняться на 22-ю строчку рейтинга WTA. В чемпионской гонке WTA она занимает такое же место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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