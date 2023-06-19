Ошибки нет: челябинцам придется заплатить за отопление за май

Челябинцы получили платежки за отопление за май и возмутились: отопительный сезон в городе завершился 26 апреля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госжилинспекции региона, ошибки нет.

В многоквартирных домах с установленным общедомовым счетчиком тепловой энергии, плата за отопление начисляется по факту потребления ресурсов. Если такого прибора нет, то оплата производится по установленному нормативу, не зависимо от длительности отопительного сезона и количества полученных гигакалорий, пояснили в ведомстве.

В Челябинске установлен норматив 0,264 гигакалории (Гкал) на 1 квадратный метр в год. Этот объем распределяется следующим образом:

октябрь – 0,0322 Гкал

ноябрь – апрель – 0,0366 Гкал в месяц

май – 0,0122 Гкал.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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