Более 10 процентов южноуральцев живут за чертой бедности

Более 10% жителей Челябинской области находится за чертой бедности. Рейтинг российских регионов по доходам населения публикует РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал оказался на 43 месте: медианная зарплата в регионе всего в 1,55 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг, необходимых для выживания. Для сравнения: соседней Свердловской области этот показатель составляет 1,88, а в Ямало-Ненецком автономном округе, ставшем лидером рейтинга, – 3,24%.

По доходам населения Челябинская область занимает пятое местов УрФО (ниже только Курганская область). За чертой бедности живут 11,3% южноуральцев. За год этот показатель снизился на 1,3 процентных пункта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»