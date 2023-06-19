Через 18 лет: возобновлено расследование по делу челябинского лесопаркового маньяка

Следственный комитет возобновил расследование по делу челябинского лесопаркового маньяка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история разворачивалась в 2004 году в центре Челябинска. В городском бору была совершена серия нападения на парочки в автомобилях. Нападавший расстреливал мужчин и насиловал женщин.

По подозрению в совершении преступлений задержали 32-летнего сотрудника службы безопасности университета ЮУрГУ Алексея Корочкина, чьи ночные дежурства совпадали с датами нападений. Улик против него не было, но две женщины опознали в нем насильника. Одна, правда, потом пыталась отказаться от своих показаний.

Корочкин вину не признал, но в 2005 году суд вынес обвинительный приговор – 20 лет лишения свободы. В течение 18 лет адвокаты пытались добиться пересмотра дела. Кстати, по некоторым данным, убийства продолжались и после ареста Корочкина.

И вот вскрылись новые обстоятельства. В 2022 году умер бывший сотрудник МВД, коллекционировавший оружие. Его вдова принесла коллекцию в полицию. И баллистическая экспертиза показала, что один из пистолетов – тот самый, из которого были убиты все жертвы лесопаркового маньяка.

В период нападений мужчина жил рядом с парком, в котором происходили преступления. И его периодически навещал родственник, чья внешность подходит под описание маньяка и совпадает с фотороботом, составленным жертвами.

Челябинск, Павел Зварзин

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