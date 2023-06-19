На Южный Урал идет снегопад

В Челябинской области пройдет мокрый снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на вторник, 20 июня, в регионе ожидаются осадки, в горах возможен мокрый снег.

Температура воздуха опустится до 1 градуса выше нуля. Продолжатся дожди днем. Хотя потеплеет до +1, +17 градусов. Среда также выдастся дождливой. Ночью синоптики обещают 2-7 градусов выше нуля, дневной – +11, +16 градусов. В четверг, 22 июня, будет +2, +7 градусов ночью и 12-17 градусов выше нуля днем.

В Челябинске следующие два дня также может идти дождь. Температура воздуха ночью 4-7 градусов выше нуля, днем столбик термометра будет подниматься к отметкам +14, +16 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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