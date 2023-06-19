Центру Челябинска добавят пробок

Стартует ремонт одного из самых проблемных участков Свердловского проспекта в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник, 20 июня, начинается ремонт Свердловского проспекта на участке от Комсомольского проспекта до проспекта Победы. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников.

Свердловский проспект – одна из перегруженных транспортных артерий областного центра. Ежедневно на этой улице наблюдаются пробки, причем наиболее сложной остается обстановка на участке от Комсомольского проспекта до улицы Братьев Кашириных.

Запланированные ремонтные работы могут существенно осложнить движение на одной из ведущих магистралей Челябинска.

Власти просят водителей учитывать вводимые ограничения на дорогах города и отнестись к ним с пониманием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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