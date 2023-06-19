В уральском городе на ходу вспыхнул троллейбус

В Миассе загорелся троллейбус с пассажирами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 19 июня, в Миассе.

«ЧП произошло в районе остановки «Главный конвейер». Транспорт загорелся в движении, но благодаря грамотным действиям водителя, никто не пострадал. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание», – уточнили в экстренном ведомстве.

Предварительная причина инцидента – короткое замыкание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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