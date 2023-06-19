В Челябинске подростка задержали при подготовке диверсии

17-летний челябинец задержан за подготовку диверсии на железной дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17-летний житель Челябинска обратил на себя внимание силовиков, когда проводил съемку объектов на железной дороге.

Оказалось, что молодой человек готовил диверсию по заданию украинских спецслужбы, с которыми связался через один из мессенджеров.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по факту подготовки диверсии. Тракторозаводский районный суд вынес решение заключить молодого человека под стражу.

Напомним, ранее в Челябинской области задержали двух диверсантов. Один из них в начале июня совершил два поджога релейных шкафов на железной дороге в Миассе, второй на прошлой неделе вывел из строя аналогичное оборудование в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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