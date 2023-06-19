Экс-депутата южноуральского парламента, осужденного за взятку, выпустили на свободу

Экс-депутату Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ, получившему срок за дачу взятки, смягчили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале Челябинский областной суд существенно смягчил приговор бывшему южноуральскому парламентарию, получившего девять лет «строгача» в феврале нынешнего года.

Напомним, директора ООО «Дорстройгрупп», депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна задержали в марте 2021 года. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, «подарили» двум сотрудникам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Сначала депутата поместили в СИЗО, но в конце марта заменили меру пресечения на домашний арест. Защита депутата несколько раз пыталась обжаловать решения об аресте, но безуспешно. Лишь в декабре 2021 года домашний арест заменили на запрет определенных действий. К этому времени парламентарий полностью признал свою вину. Суд над ним и его подельниками стартовал в апреле 2022 года.

К тому моменту к делу добавился еще один эпизод. По мнению следователей, возглавляющий «Дорстройгрупп» Аракелян передал должностным лицам ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 500 тысяч рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории области.

В итоге дорожную компанию дважды оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение.

В феврале текущего года️ Центральный районный суд Челябинска признал всех пятерых фигурантов виновными в даче взятки. Аракеляна приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей.

Однако сегодня, 19 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию экс-депутата, решил пересмотреть прежний приговор. Согласно новому постановлению, реальный срок заменен лишением свободы на 7 лет условно с испытательным сроком в 5 лет, а также уплату 5 миллионов рублей штрафа. Уже сегодня бизнесмена освободят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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