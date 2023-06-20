20 июня ожидаются следующие события – Челябинск

20.06.2023, вторник

09:00 Челябинск – Открытие книжной выставки «Пушкин на Южном Урале: по следам архивных изысканий» (Челябинская областная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)

18:00 Челябинск – Мастер-класс по латиноамериканским танцам (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

18:00 Челябинск – Встреча участников ораторского клуба под руководством актера и тренера-речевика Алексея Урбановича (Челябинская областная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

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