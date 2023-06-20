Засуха поселилась в популярном национальном парке Южного Урала

В горах под Златоустом третий год высыхают водные источники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», несмотря на зарядившие дожди, высохший на стоянке «Веселый ключ» родник пока так и не ожил.

Практически пересохли и ручьи в его окрестностях. И лишь источники под Большой Каменной рекой все еще подают голос.

Подобное явление наблюдается два года подряд. Засушливым летом 2021-го водный кризис разразился в приюте «Таганай», из-за чего там временно пришлось закрыть баню.

«Мы надеемся, что острота проблемы частично будет снята уже в ближайшее время. А пока, отправляясь на Большую Каменную реку, не забудьте принести воду с собой», – советуют гостям сотрудники парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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