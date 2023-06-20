В Челябинской области озвучили итоги ЕГЭ по истории и физике

В Челябинской области озвучили результаты ЕГЭ по истории и физике.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования Челябинской области, по физике высший балл получили пять выпускников из Озерска, Магнитогорска, Челябинска, Коркино и Аргаяшского района; по истории – 2 (из Магнитогорска и Челябинска).

На сегодняшний день 6 южноуральских выпускников сдали на 100 баллов по два экзамена.

Челябинск, Софья Артемьева

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