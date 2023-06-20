Верхнеуральцы обвинили компанию депутата областного парламента в загрязнении водоема ядовитыми веществами

В Челябинской области вновь разгораются споры вокруг золотоизвлекательного производства местного олигарха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Верхнеуральского района в очередной раз выступили против действий группы компаний «Южуралзолото» (принадлежит депутату Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову), которые они считают не вполне законными.

Южноуральцы напомнили, что одна из фабрик холдинга возле реки Курасан официально до сих пор не введена в эксплуатацию. Но местные уверены: производство на ней уже ведется.

«Жители рассказывают, что вокруг фабрики организовано несколько прудов. К ним подведены линии электропередачи. На берегу стоят сооружения, – сообщает 31tv.ru. – По документам: все это бесхозное. А трехкилометровая дамба вдоль реки Сухой Курасан – это не хвостохранилище, а водооборотный пруд».

По словам активистов, в конце февраля текущего года здесь произошла утечка, которую спешно ликвидировали. Впрочем, в самой компании заявляют, что обеспокоившие жителей работы были плановыми и связаны с рекультивацией русла реки. Более того, прошедшая в начале марта проверка Магнитогорской природоохранной прокуратуры подтверждения жалобам не нашла.

Но именно в марте администрация Верхнеуральского района выдала фабрике разрешение на строительство пруда оборотных вод. Хотя к тому времени, уверены верхнеуральцы, объект уже функционировал. «Администрация района сама подставила себя. 17 марта они подписали разрешение на строительство, по сути, уже готового объекта, который был заполнен пульпой вместе с химией. Они подписали разрешение на строительство пруда оборотных вод. Уже готовый объект, наполненный химией, должен был только начать строиться», – заявляют активисты.

Между тем, в водоемах, расположенных поблизости, жители продолжают находить следы возможной деятельности золотодобытчиков. «Крайне неприятный и резкий запах, что говорит о том, что здесь может находиться цианид натрия технического», – комментирует очередную «находку» один из местных жителей.

Напомним, противостояние местных активистов и ЮГК продолжается в районе уже несколько месяцев. В течение этого времени жители обращались в прокуратуру и к правительству региона. Однако пока убедить власти в реальности проблемы верхнеуральцам не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»