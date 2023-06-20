Заказчик убийства главы района Челябинской области пытался выйти из колонии

Южноуральский бизнесмен, заказавший своего политического конкурента, не смог выйти из колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинский областной суд отказал 66-летнему южноуральцу в удовлетворении апелляции на решение Копейского городского суда, отказавшему ему в замене неотбытого срока на более мягкое наказание.

Напомним, директора торгового дома «Урал» задержали в конце 2016 года по обвинению в организации заказного убийства главы Красноармейского района Юрия Сакулина и директора ООО «ЮжуралАвто».

В 2015-2016 годах бизнесмен стал всерьез подумывать о политической карьере, решив занять место главы Красноармейского района. Тогдашнего руководителя муниципалитета он решил устранить физически. С коммерсантом же у южноуральца просто не сложились деловые отношения.

Одно время тот арендовал у южноуральца участок, на котором развернул деятельность по купле-продаже транспорта. Через какое-то время хозяин земли решил, что справиться с таким бизнесом и сам, и попросил арендатора освободить участок. Но тот арендовал землю рядом и продолжил начатое дело, забрав с собой всех клиентов.

Чтобы решить политическую и коммерческую проблемы, предприниматель попросил знакомого найти киллеров. За работу пообещал исполнителям 1,1 миллиона рублей. Но «посредник» сообщил о планах приятеля правоохранителям. Они и задержали организатора при передаче части суммы, предназначавшейся наемным убийцам. Уже во время расследования и задержанного нашли незаконно приобретенное оружие – карабин образца 1938 года.

В феврале 2018 года Курчатовский районный суд Челябинска приговорил бизнесмена к 8 годам 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 11 месяцев.

В конце 2022 года южноуралец обратился в суд с просьбой заменить неотбытую часть наказания принудительными работами. Но 9 декабря Копейский городской суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Не согласившись с отказом в замене наказания на более мягкое, южноуралец обратился с апелляционной жалобой, в которой указал на свое участие в трудовой деятельности исправительного учреждения, на погашение определенных приговором исковых требований потерпевших.

«В апелляционной инстанции прокурор обратил внимание, что за период отбывания наказания мужчина зарекомендовал себя с отрицательной стороны, имеет взыскания, к отбытию осталось более 2 лет лишения свободы, исковые требования в отношении одного из потерпевших – бывшего главы погашен осужденным в декабре 2022 года, то есть после принятия судом решения», – рассказали в надзорном ведомстве.

В итоге апелляционная инстанция областного суда оставила осужденного отбывать наказание на оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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