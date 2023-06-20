Дело о поножовщине в челябинской маршрутке направили в суд

Челябинец предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения женщине в маршрутном такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 8 апреля текущего года в маршрутном такси №3 на остановке «Улица Академика Королева». Нетрезвый горожанин поругался с незнакомой женщиной, выхватил нож и ударил ее в живот, после чего сбежал. В тот же день челябинца задержала полиция.

Вину в совершении преступления он признал, раскаялся в содеянном и добровольно выплатил пострадавшей 200 тысяч рублей в возмещение ущерба.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Судебного решения южноуралец будет дожидаться в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»