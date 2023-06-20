В одной из южноуральских шахт пострадали проходчики

В Вишневогорске пострадали двое шахтеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошла в шахте Маукского рудника. По словам главного инженера Максима Малова во время оборки заколов отслоился кусок горной массы, обломки завалили рабочих.

Пострадавшие проходчики доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Уточняется, что мужчины получили черепно-мозговую травму и переломы стоп, их жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные и надзорные органы. Проверку начал следственный комитет. Внутреннюю проверку безопасности организации проходческих работ ведет и руководство предприятия.

Вишневогорск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»