Южноуральцы опять жалуются на отсутствие льготных лекарств

Южноуральцы вновь жалуются на отсутствие льготных лекарств. На этот раз с дефицитом столкнулись астматики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на невозможность получить по льготе жизненно важные медикаменты пожаловалась в паблике «Текслер, помоги!» жительница Челябинска. Врач выписывает ей ингаляторы, необходимые для купирования приступов, которые в рамках льготного обеспечения в аптеке должны выдавать бесплатно. Но в аптеках, обслуживающих льготников, заявляют, что препаратов нет, и предлагают встать в очередь.

При этом в тех же аптеках те же ингаляторы можно приобрести за деньги. Челябинке нужно в месяц 2 ингалятора, которые обходятся ей в 5 тысяч рублей.

«Для меня это большая сумма. Прошу решить наши проблемы, так как я такая не одна, нас много, – пишет женщина. – В госаптеках есть эти лекарства, но только платно. Прошу с этим разобраться».

Челябинск, Софья Артемьева

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