Экс-воспитатель детского сада в Златоусте ответит за избиения воспитанников

В Златоусте бывший воспитатель детсада предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой в ненадлежащем исполнении педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также жестоком обращении с детьми.

Установлено, что, работая воспитателем в одном из муниципальных дошкольных образовательных учреждений Златоуста, с августа по ноябрь 2022 года педагог неоднократно физически наказывала 5-летних воспитанников. Женщина регулярно унижала малышей, оскорбляла и била их на виду у других детей.

В ходе расследования уголовного дела педагог признала вину в совершении преступления. После того, как о методах «воспитания» детсадовцев стало известно, женщину уволили из дошкольного учреждения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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