Пять трамвайных маршрутов в Челябинске на полторы недели изменят схему движения

Трамваи №№ 5, 6, 17, 20, 22 в Челябинске временно изменят свои маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 22 часов 20 июня до 1 июля закрывается движение трамваев на участках: улицы Карла Маркса от Российской до Цвиллинга, улицы Российской от Карла Маркса до Труда.

Причиной ограничений в организации назвали капитальный ремонт трамвайных путей.

На время изменений трамваи маршрута №5 будут направлены по схеме: Завод им. Колющенко – Труда – Горького – ЧЭМК.

Маршрут №6 – ЧТЗ – Российская – Теплотехнический институт – Кирова – Завод им. Колющенко.

Трамвай №20 – ЧМК – Теплотехнический институт – Российская – Трамвайное депо № 1.

Трамвай №22 – Чичерина – Теплотехнический институт – Российская – Чистопольская.

Маршрут №17 в эти дни ходить не будет.

Челябинцев призывают планировать свой маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»