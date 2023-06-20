На Южном Урале ускоряется инфляция

В Челябинской области ускорился рост цен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ по Челябинской области, годовая инфляция в регионе в мае ускорилась до 2,68% после 2,19% в апреле, что выше, чем по стране в целом (2,51%) и по Уральскому федеральному округу (1,47%).

Ускорение инфляции в области преимущественно стало следствием повышения потребительской активности и произошедшего ранее ослабления рубля, отмечают в банке.

Что касается продовольственных товаров, в мае годовой рост цен на них сменился снижением. В целом продовольствие стало на 0,36% дешевле, чем годом ранее. Во многом это связано с расширением предложения отдельных видов товаров и снижением давления на цены со стороны издержек производителей ряда продуктов питания.

Так, на фоне развития тепличных комплексов в целом по стране возросли объемы производства овощей защищенного грунта. Это увеличило предложение огурцов и помидоров и, как следствие, привело к тому, что они стали стоить меньше, чем год назад.

В связи с наращиванием производства сырого молока творог, кисломолочные продукты и питьевое молоко стали дешевле, чем годом ранее, а снижение цен на сметану в годовом выражении ускорилось. Дополнительным фактором снижения цен молочной продукции были меры государственной поддержки животноводов на федеральном и региональном уровнях, отмечают в ЦБ. Кроме того, рост издержек сельхозпроизводителей все еще ограничен эффектом рекордного урожая зерновых прошлого года.

Годовое удешевление непродовольственных товаров на 1,30% в мае было менее заметным, чем в апреле – на 2,02%.

«В частности, увеличение дисконта цены российского бензина и ожидаемое снижение выплат в пользу производителей в рамках демпферного механизма способствовали ускорению годового роста цен на моторное топливо», – констатируют в пресс-службе Челябинского отделения.

Повышение потребительского спроса и постепенный перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля привели к замедлению годового снижения цен на импортные подержанные автомобили и шины. Эта динамика была усилена действием эффекта низкой базы, когда в мае прошлого года цены на них снижались после существенного роста в начале весны 2022 года.

А вот годовой темп прироста цен в сегменте услуг увеличился с 10,14 % в апреле до 12,61% в мае.

«Перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля в условиях возросшего спроса привел к ускорению годового роста цен на зарубежные туры. Также сказалось действие статистического эффекта низкой базы мая прошлого года, когда цены на отдых за пределами страны снизились по причине сокращения потока туристов из-за сложностей с международными перелетами», – отметили в ЦБ.

Кроме того, повышение спроса на внутренние перелеты способствовало тому, что авиабилеты стали дороже, чем годом ранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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