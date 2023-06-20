Вузы и колледжи Южного Урала начали приемную кампанию

В Челябинской области стартовала приемная кампания в колледжи и вузы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, сегодня, 20 июня, приемная кампания стартовала в 28 вузах региона. В этом году выделено 10 тысяч 758 бюджетных мест.

Основной этап зачисления пройдет с 3 по 9 августа.

Помимо приемной кампании в вузы немалый поток абитуриентов направлен на поступление в колледжи техникумы региона. В этом году объем контрольных цифр приема в подведомственные минобрнауки Челябинской области ссузы составляет 14 347 бюджетных мест. Это на 500 мест больше, чем в прошлом году. В ведомстве объяснили это ростом спроса на рабочие кадры со стороны предприятий, а также увеличением числа девятиклассников, отказывающих продолжать обучение в старшей школе: в 2023 году таких будет на 3 тысячи больше, чем в прошлом. «Сегодня уже 65 процентов учеников девятого класса предпочитают не идти в десятый класс, а поступить в техникум или колледж. Это тенденция последних лет», – признает начальник управления среднего профессионального образования минобрнауки Челябинской области Ольга Статирова.

Прием документов на обучение в профессиональные образовательные организации начинается не позднее 20 июня текущего года. Конкретные сроки начала приема заявлений устанавливаются образовательными организациями, которые размещают соответствующую информацию на своих официальных сайтах и информационных стендах.

Прием на очное обучение идет до 15 августа, а при наличии свободных мест может быть продлен до 25 ноября. Сроки приема заявлений на иные формы обучения (очно-заочное, заочное) устанавливаются образовательной организацией.

В Челябинской области регистрация заявлений в электронной форме реализуется через Госуслуги и ГИС «Образование в Челябинской области» (https://edu-74.ru/). Для подачи заявления в электронной форме необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Как подать заявление, читайте по ссылке.

Отметим, что в ссузах региона установлены льготы для участников СВО и членов их семей. Это денежная компенсация расходов на оплату обучения в техникумах и колледжах на платной основе по образовательным программам среднего профессионального образования или по программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющих основного общего или среднего общего образования, не достигших возраста 24 лет, являющихся членами семей мобилизованных военнослужащих.

Кроме того, студенты, родителями которых являются участники СВО, имеют право на бесплатное двухразовое горячее питание.

И третья мера поддержки – ежемесячная выплата в размере 18700 рублей, на которую могут претендовать обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в государственных профессиональных организациях, расположенных на территории Челябинской области, получающим впервые среднее профессиональное образование, не достигшим возраста 24 лет, являющимися членами семей мобилизованных военнослужащих или иных участников специальной военной операции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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