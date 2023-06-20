Семилетний челябинец лишился кончика пальца на аттракционе в Сквере искусств

На игровой конструкции на набережной в Челябинске серьезно пострадал ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визитом в больницу закончилось для семилетнего ребенка посещение игрового снаряда «Беговое колесо», расположенного в Сквере искусств на набережной реки Миасс.

По словам матери мальчика, инцидент произошел 2 июня. «Вечером мы пошли гулять в «Арт-сквер» на набережной, рядом с кораблем на детской площадке находится железное колесо, оно не было огорожено, поэтому дети спокойно играли, – рассказала женщина. – Все произошло за секунду, сын, видимо, как-то засунул палец, и ему просто отрезало кусок».

После ЧП челябинка бросилась в пункт полиции, действующий на набережной. Стражи порядка зафиксировали инцидент и вызвали скорую медицинскую помощь. Но медиков горожане не дождались. Не сумев остановить кровь, они сами отправились в больницу. «Из ГКБ №8 нас направили в детский травмпункт в Ленинский район, там мы просидели 2,5 часа в очереди, – цитирует 74.ru челябинку. – В итоге травматолог сказал: «Я ничего сделать не могу, нужна пластика». Дали направление в детскую областную больницу. Туда мы приехали уже ночью, утром сына экстренно прооперировали – рану закрыли лоскутом кожи, который взяли с этого же пальца».

Неделю ребенок пролежал в больнице, затем его перевели на амбулаторное лечение. Вернувшись после этого на набережную, горожанка обнаружила, что колесо и вовсе сломано. Женщина не исключает, что было оно неисправно уже на момент ЧП с ее сыном.

Челябинка обратилась в мэрию с просьбой убрать конструкцию или привести ее в порядок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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