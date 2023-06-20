Южноуральцы пожаловались Бастрыкину на муниципальное жилье, заваленное мусором

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о решении проблемы жителей Верхнего Уфалея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», людей временно переселили из ветхого дома, признанного непригодным для жизни, в муниципальные квартиры. Однако предоставленные помещения, по словам уфалейцев, оказались малогабаритными, неустроенными, да еще и заваленными мусором.

В мэрии горожанам заявили, что квартира находится в удовлетворительном состоянии, просто из нее необходимо вывезти мусор и предметы мебели. И предложили новым квартиросъемщикам сделать это за свой счет. Либо отказаться от предложенного жилого помещения и самостоятельно арендовать жилплощадь.

Бастрыкин поручил Решетникову главе СКР по Челябинской области Петра Решетникову проверить обращение уфалейцев и доложить о принятом процессуальном решении.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»