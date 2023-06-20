Жители южноуральского поселка восстали против оптимизации школы

В Челябинской области выступили против планов властей по школьной оптимизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей поселка Новоянгелька (Агаповский район), встревожило решение муниципального руководства изменить статус Новоянгельской общеобразовательной школы. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях.

По словам посельчан, учащихся основной школы и часть педагогов власти решили перевести в образовательное учреждение, расположенное в соседнем поселке – Янгельскую среднюю общеобразовательную школу. В Новоянгельке же оставить лишь начальные классы, «подселив» к ним клуб. Причем оставить планируется всего два класса. В итоге из 45 учеников школы 29 должны буду ездить на учебу в другой населенный пункт.

Особенно возмутило новоянгельцев то, что решение приняли, даже не посоветовавшись с ними. Обсудить дальнейшие планы развития учреждения пригласили поначалу лишь родителей учащихся, причем встреча должна была состоятся в школе соседнего поселка.

После того, как поднялась волна возмущения, разговор решили провести с участием не только родителей, но и представителей общественности.

В районной администрации сообщения о планах разместить в помещении Новоянгельской школы клуб опровергают. Хотя намерения оставить в поселке лишь начальную школу в управлении образования администрации Агаповского района подтвердили. Классов будет два: объединенный первый-второй и четвертый (третьеклассников в новом учебном году в поселке не ожидается). Заниматься они будут в первую смену. Во второй половине дня здесь обещают организовать работы кружков и секций в рамках программы дополнительного образования (у школы есть соответствующая лицензия).

Кстати, в секциях смогут заниматься и ученики старших классов. Их доставку до школы в Янгельке и обратно будут выполнять на двух автобусах (между населенными пунктами примерно 12 километров, и дорога займет 20 минут в одну сторону).

«Действительно, наполняемость классов очень низкая. Условия для обучения не отвечают современным требованиям, – сетуют в районной администрации. – Последний мониторинг школа заполняла сама. Там, конечно, есть проблемы и с кабинетом физики, и с кабинетом химии». Проблемы с комплектацией есть и у других специализированных кабинетов – технологии, информатики, отмечают чиновники. Ведь финансирование школы получают в зависимости от числа учащихся.

Недостаточность финансирования власти называют главным мотивом изменения статуса образовательного учреждения. Признавая и то, что возможно объединение в одном классе сразу двух ступеней. «В одном классе пять остается, в другом четыре человека. Естественно, это будет класс-комплект», – отмечают чиновники.

Впрочем, рекомендации министерства просвещения подобное объединение допускают. Конечно, в управлении образования района признают такое решение вынужденным. Но отмечают, что в регионе такой опыт уже есть.

Однако жителей все равно серьезно беспокоят планы властей. «Что помешает чиновникам уже в следующую зиму решить, что платить за отопление всего здания ради всего двух классов слишком накладно?» – задаются они вопросом.

Да и решит ли такая оптимизация проблему финансирования? Ведь принципа «деньги идут за учеником» никто не отменял. А число учащихся в школе после перевода 5-9 классов в другое образовательное учреждение сократится с 45 до16.

«Без школы село погибнет! – уверены южноуральцы. – Сейчас хоть какая-то молодежь здесь держится. Для детей есть школа, и это многим молодым семьям удобно: где бабушки со школы заберут, где родственники, близкие! А что сейчас? Школу закроют. Те, кто работают в городе отчасти, основательно туда переберутся и переведут туда своих детей. Народу останется мало, поселок потихоньку начнет вымирать!»

А ведь еще недавно на сходе глава Агаповского района обещал жителям Новоянгельки золотые горы. «И газ, и ФАП, и дороги! А в итоге отбирают даже то, что имеется! Основную школу!» – возмущаются южноуральцы.

Найти общий язык власти и жители поселка попытаются сегодня вечером.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»