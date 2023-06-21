21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21.06.2023, среда
-
09:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)
-
10:00 Челябинск – Роспись скейт-парка, посвященная Дню скейтбординга (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
-
11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, каб. 504)
-
11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)
-
12:00 Челябинск – Церемония возложения цветов и открытие планшетной выставки «Петр Сумин – народный губернатор» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, площадка перед зданием)
-
13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, конференц-зал)
-
16:00 Челябинск – Соревнования скейтбордистов, посвященные Дню скейтбординга (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
-
17:00 Челябинск – Творческая встреча с челябинской художницей Дарьей Быковой и вернисаж ее работ (Челябинская областная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел литературы по искусству)
-
19:00 Челябинск – Мастер-класс по историческим танцам (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube