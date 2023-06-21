В Челябинске вандалы объявили войну героям сказок

Скульптура героя сказки в челябинском парке осталась без головы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске. Об том рассказал один из горожан.
Кому-то из гулявших по Алее сказок челябинцев не понравилась скульптурная композиция по сюжету русской сказки про Аленушку и ее братца Иванушку. В итоге у фигуры козленка неизвестные оторвали голову. Теперь на ее месте остался только металлический штырь, на который она крепилась.
Фото с обезглавленной скульптурой публикует Агентство чрезвычайных новостей. Автор фотографии призывает мэрию принять «хоть какие-то меры».
Интересно, что примерно год назад (в начале июня 2022 года) композиция уже подвергалась уничтожению. Тогда неизвестные оторвали от постамента фигуру Аленушки и снесли ей голову.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube