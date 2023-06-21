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Среда, 21 июня 2023, 08:52 мск

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В Челябинске вандалы объявили войну героям сказок

Скульптура героя сказки в челябинском парке осталась без головы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске. Об том рассказал один из горожан.

Кому-то из гулявших по Алее сказок челябинцев не понравилась скульптурная композиция по сюжету русской сказки про Аленушку и ее братца Иванушку. В итоге у фигуры козленка неизвестные оторвали голову. Теперь на ее месте остался только металлический штырь, на который она крепилась.

Фото с обезглавленной скульптурой публикует Агентство чрезвычайных новостей. Автор фотографии призывает мэрию принять «хоть какие-то меры».

Интересно, что примерно год назад (в начале июня 2022 года) композиция уже подвергалась уничтожению. Тогда неизвестные оторвали от постамента фигуру Аленушки и снесли ей голову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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