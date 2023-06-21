После аномальной жары на Урал пришли аномальные холода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни в ряде регионов Поволжья, Урала и Западной Сибири температура воздуха опустится гораздо ниже климатической нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в связи с сильно выраженным затоком холодных воздушных масс, 21 – 23 июня на огромной территории – Поволжье, Урале и юг западной Сибири – будет на 6-8, и даже на 10 градусов ниже нормы.

Так, в Свердловской области ночные температуры прогнозируются в пределах от + 2 до + 7 градусов Цельсия, дневные – от + 8 до + 13. Это соответствует апрельским значениям.

В Челябинской области ночью будет так же холодно, как у соседей, днем – чуть теплее: от + 11 до + 16°C.

Челябинск, Павел Зварзин

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