Челябинские врачи спасли новорожденного, появившегося на свет без пищевода

Медики челябинской больницы спасли недоношенного малыша, у которого отсутствовал пищевод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, крошечный мальчик родился на сроке 29 недель с очень низкой массой тела (всего 1 тысяча 200 граммов) и низкими показателями – 3-4 балла по шкале Апгар. Дышать самостоятельно ребенок не смог – врачи подключили его к аппарату ИВЛ.

Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии №1 Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) выяснили: у малыша атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищом, и все содержимое желудка через него попадало в легкие.

Ребенка экстренно прооперировали в реанимационной палате ЧОДКБ.

В течение 2 недель после операции кроха находился в реанимации новорожденных.

«Только совместная работа хирургов, реаниматологов и врачей отделения патологии новорожденных помогла буквально вытащить с того света маленького человека», – рассказывает Олег Лапин, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Спустя два месяца малыша выписали домой. Ему предстоит долгий путь восстановления и лечения, но его жизни уже ничего не угрожает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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