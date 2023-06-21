Прокуратура Челябинска начала проверку Сквера искусств после ЧП на «Беговом колесе»

После того, как ребенок в челябинском сквере лишился кончика пальца, набережной занялась прокуратура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку информации о получении семилетним мальчиком травмы в Сквере искусств.

Напомним, инцидент произошел вечером 2 июня на аттракционе «Беговое колесо»: ребенок играл на конструкции, когда ы одно мгновение ему отрезало кончик пальца. Мальчика экстренно прооперировали. Неделю он пролежал в больнице, сейчас продолжает лечение дома.

Челябинка обратилась в мэрию с просьбой убрать конструкцию или привести ее в порядок.

После того, как об истории рассказали СМИ, городская прокуратура начала проверку. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению подрядчиком гарантийных обязательств, а также соблюдению требований федерального законодательства органами местного самоуправления при обслуживании детской игровой площадки», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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